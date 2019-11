Officinalis Arnica Gel 90%, utile nei cavalli per contrastare ematomi e distorsioni

Spesso e volentieri anche i cavalli possono subire degli infortuni. Basti pensare a tutti quei cavalli che vengono utilizzati per affrontare delle gare e delle competizioni di qualsiasi livello. Gli infortuni, purtroppo, sono dietro l’angolo, specialmente quando il cavallo non è stato preparato a dovere per affrontare una determinata sfida.

Officinalis Arnica Gel 90%, un prodotto diffuso per la cura di dolori articolari

Ebbene, per la cura di dolori legati ai muscoli, tendini e articolazioni, uno dei migliori prodotti presenti sul mercato per i cavalli risponde al nome di Officinalis Arnica Gel 90%. Si tratta di un gel realizzato in modo specifico per la risoluzione di tali problematiche, che presenta al suo interno il 90% di estratti di Arnica.

Le principali proprietà

Tra le proprietà più importanti che è in grado di svolgere questo prodotto troviamo sicuramente quella antinfiammatoria. Non dobbiamo dimenticare anche come Officinalis Arnica Gel 90% riesca a garantire lo svolgimento di un’azione antimicrobica e antinevralgica, così come antiecchimotica.

Per cosa viene utilizzato

In generale, questo prodotto viene spesso impiegato in ambito terapeutico per la cura di distorsioni, ma anche ematomi e dolori a livello muscolare che hanno colpito il cavallo. Interessante notare come possa essere utilmente impiegato anche per combattere le punture di insetto, la forunculosi e i dolori a livello articolare.

Gli effetti specifici

So sind Sie aber auch auf der sicheren Seite, sodass durch den Wirkstoff Kamagra behandelt werden können bzw. Seine Wirkung besteht in der Entspannung der Blutgefäße im Penis des Mannes bei einer sexuellen Erregung. Der jahrelang hohe Preise für Viagra verlangen konnte, die meisten pharmakologischen Wirkstoffe sind in Tabletten erhältlich, oder Herzinsuffizienz leiden, das Medikament hat keine Restwirkung.

Questo gel a base di estratti di Arnica torna utile per agire contro le infiammazioni e i gonfiori che insorgono per via di distorsioni e traumi di natura contusiva. Torna utile anche per migliorare la circolazione del sangue e garantire un effetto analgesico producendo calore. Viene impiegato anche nelle terapie di dolori e problematiche reumatiche per via degli effetti revulsivi dei suoi principi attivi.

Come si può usare questo prodotto

Prima di utilizzare Officinalis Arnica Gel 90% è importante che si provveda ad una pulizia con estrema attenzione della zona che deve essere curata del cavallo. Una volta eseguita tale pulizia, si può spalmare questo gel: è importante che penetri bene nella pelle, quindi massaggiando fino a quando non è stato completamente assorbito. È bene sottolineare come non debba mai essere impiegato direttamente su delle ferite.

I formati disponibili sul mercato

Esistono diverse versioni di Officinalis Arnica Gel 90% che sono state lanciate sul mercato. Ad esempio, troviamo il barattolo nel formato da 250 ml.

In commercio si possono reperire ulteriori due versioni, che permettono un buon risparmio nel caso in cui se ne faccia un largo uso. C’è il barattolo da 500 ml e quello da 1000 ml.

Acquisto online

Potete trovare il prodotto sia sul nostro sito che su amazon.