Vetrolin Slick’n’Easy, un prodotto importante per la pulizia dei cavalli

Uno degli aspetti più importanti nella cura dei cavalli, in modo particolare quelli da corsa, è certamente la pulizia. Si tratta di un’operazione che deve essere portata avanti in modo quotidiano. Ci sono diverse pratiche igiene che tornano decisamente utili e che rientrano nell’ambito della cura dei cavalli, ribattezzate con il nome di governo.

Ogni giorno il cavallo ha bisogno di ricevere le attenzioni più scrupolose possibili, in maniera tale da gestire sia il mantello che la cute evitando che possano essere oggetto di malattie oppure che dei parassiti possano attaccarli. Usare gli attrezzi più adatti, quindi, è fondamentale.

Per svolgere questo tipo di operazione viene utilizzato nello specifico uno strumento che viene chiamato brusca: si tratta di un attrezzo molto importante, soprattutto per via del fatto che consente di eliminare molto bene non solo la sporcizia che si accumula sul mantello del cavallo, ma anche i vari peli morti che sono presenti al suo interno.

Effettuare tale attività con la brusca permette anche di massaggiare in maniera ideale il corpo dell’animale che, di conseguenza, ne trarrà grande beneficio sia dal punto di vista muscolare che per quanto riguarda la circolazione. Si tratta di aspetti molto importanti, che devono essere garantiti in modo specifico dopo intense sedute di allenamento, quando serve rilassare i muscoli e cercare di diminuire il più possibile l’affaticamento.

Ebbene, Vetrolin Slick’n’Easy è una di quelle brusche particolarmente leggere e anche molto facile da utilizzare. Grazie a questo specifico tipo dibrusca, si possono togliere dal mantello del cavallo tutti i peli morti. Al contempo, si può rimuovere in maniera estremamente efficace tutto quello strato di sporcizia che è presente sullo stesso, facendo in modo che il mantello si presenti molto lucido e liscio.

Come si deve usare questo prodotto?

Molto interessante anche la modalità d’uso da rispettare di Vetrolin Slick’n’Easy, visto che la brusca va usata da uno dei due lati lunghi. Per fare in modo di raggiungere ottimi risultati, la cosa migliore da fare è quella di optare per dei movimenti piuttosto brevi e anche molto veloci, sempre mantenendo la direzione che caratterizza il pelo.

Dopo aver usato questa brusca diverse volte, ecco che assumerà una forma tipicamente arrotondata. Come fare, quindi, per ridarle la forma originale? Molto semplice, dal momento che sarà sufficiente far scorrere il lato lungo di Vetrolin Slick’n’Easy su una superficie abrasiva e tutto tornerà come prima. Tale prodotto si può trovare ad un prezzo particolarmente vantaggio a questo link.