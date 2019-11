Swat Clear Formula, un efficace unguento insettorepellente

Tra i prodotti maggiormente diffusi per la cura del cavallo che si possono trovare in commercio uno dei più validi ed efficaci è certamente Swat Clear Formula. Si tratta di un prodotto insettorerepellente, che è stato realizzato appositamente con l’intento di garantire un alto livello di protezione nei confronti di piaghe, ferite e ogni tipo di lacerazione di ridotte dimensioni.

Spesso e volentieri, infatti, capita che i cavalli vengano “assaliti” da parte di mosche o altri insetti, che creano punture oppure piccole lacerazioni in zone che sono particolarmente complicate da fasciare. Ecco spiegato il motivo, quindi, per cui possono tornare più che utili dei prodotti del genere, come Swat Clear Formula.

Le principali caratteristiche di Swat Clear Formula

Di Swat Clear Formula è sufficiente applicarne veramente un dosaggio molto basso sulla zona della cute che è stata lesa. In questo modo, si ottiene il primo, importante obiettivo di tenere il più distante possibile ogni tipo di mosca, che può apportare un gran numero di pericoli soprattutto per via del fatto che potrebbe andare a deporre le uova all’interno delle lacerazioni, causando un’infezione vera e propria all’animale.

Una delle principali caratteristiche di questo prodotto è certamente quella di essere trasparente e, di conseguenza, di poter essere impiegato anche per quanto riguarda la protezione delle orecchie dell’animale. Dal punto di vista della composizione tecnica, troviamo il piretrine 0.20%, ingredienti inerti per il 99.3% e il piperonilbutossido tecnico per lo 0.50%.

Questo particolare unguento che svolge una funzione repellente nei confronti degli insetti è sviluppato proprio con l’intento di tenere il più distante possibile dalla pelle del cavallo non solo mosche, ma anche i tafani, così come ogni tipo di insetto. È abbastanza risaputo, infatti, che i vari ectoparassiti disturbano in maniera costante il cavallo, non solamente quando si trova all’aperto, ma anche nel momento in cui si trova in scuderia, al coperto.

Gli insetti vanno a posarsi un po’ su tutto il corpo del cavallo, ma è chiaro che in presenza di ferite aperte o altre tipologie di lacerazioni, trovano campo fertile dove poter depositare le proprie uova. Si tratta di lesioni che rappresentano un habitat ideale per tante tipologie diversi di insetti, che sono in grado di provocare anche danni molto gravi ai tessuti che si trovano tutt’intorno alla lesione.

Swat Clear Formula è molto facile da usare, dal momento che si può applicare in modo diretto sulla ferita, usando una sufficiente quantità per coprire la lesione del tutto. Tale operazione deve essere ripetuta fino a quando la ferita non guarisce del tutto. A questo link si può comprare Swat Clear Formula ad un prezzo notevolmente vantaggioso.