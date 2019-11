Super Power, concentrato di energia per il cavallo prima di ogni gara

Ci sono numerosi prodotti sul mercato per la cura dei cavalli, eppure non tutti riescono a rispondere a requisiti di qualità e di efficacia anche minimi. Ecco spiegato il motivo per cui le prestazioni dei cavalli possono essere inficiate anche dall’utilizzo dei prodotti sbagliati, che invece mirano semplicemente a farli rendere al meglio delle loro possibilità.

Sia l’energia che la respirazione, ma anche il movimento fluido delle articolazioni, sono degli elementi di primissimo piano per le prestazioni dei cavalli su ogni tipo di percorso, allenamento ovviamente compreso. Di conseguenza, serve necessariamente puntare su dei prodotti come Super Power che possano contare su una formulazione adeguata che viene offerta in una sola somministrazione.

Super Power, ecco perché è importante

Tra le principali caratteristiche di Super Power troviamo senz’altro il fatto di garantire al cavallo un’elevata concentrazione sia di energia che di attenzione che permette di puntare al massimo dal punto di vista delle performance.

Importantissima anche l’attività antiossidante che viene svolta da Super Power: l’obiettivo, in questo caso, è quello di combattere il più possibile i vari effetti negativi che sono connessi ai radicali liberi. In questo modo, di conseguenza, si può perseguire lo scopo di conservare la massima efficienza dell’intero apparato respiratorio.

Un’altra attività molto importante che viene garantita da parte di Super Power è certamente quella a supporto, come detto, delle articolazioni. In questo senso, l’azione benefica ha come obiettivo principale quello di proteggere e preservarne le più importanti funzionalità. Si tratta di un notevole vantaggio soprattutto in tutti quei cavalli che sono sottoposti a grandi stress.

Questo prodotto si caratterizza per avere al suo interno Dextrophos, che si può considerare una vera e propria fonte di energia, ma anche l’olio di riso, che contiene una serie di acidi grassi che presentano delle proprietà tipicamente antiossidanti. Inoltre, l’acido malico, e insieme il magnesio, permettono di ottenere un notevole miglioramento per quanto concerne la produzione di ATP.

Al suo interno troviamo anche altri ingredienti come curcuma, glucosamina, extramel e metisulfonilmetano. In modo particolare, quest’ultimo si caratterizza per favorire un recupero più rapido rispetto al dolore che viene avvertito a livello articolare e di cartilagine. Per quanto riguarda il dosaggio, Super Power deve essere utilizzato quattro ore prima di ogni competizione, somministrando nella forma di una siringa. A questo link potrete trovare questo prodotto ad un prezzo davvero molto vantaggioso. Chiaramente il formato è rappresentato da una confezione che comprende al suo interno una sola siringa da 50 grammi.