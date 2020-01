Red Cell, un supplemento vitaminico molto importante

Tutti coloro che hanno dei cavalli sanno alla perfezione quanto sia delicata l’operazione di cura dell’alimentazione di tali animali. Soprattutto quelli che devono affrontare gare e allenamenti molto duri e faticosi, devono essere nutriti sempre nel migliore dei modi, altrimenti le prestazioni sia in gara che durante la settimana potrebbero soffrirne tantissimo.

Per questo motivo si possono trovare in commercio prodotti come Red Cell, che si caratterizza per essere un ottimo supplemento vitaminico-minerale omogeneizzato che presenta un’elevata concentrazione di tutte quelle componenti primarie che serve per garantire la sintesi dei globuli rossi che si trovano all’interno del sangue. Di conseguenza, si può facilmente intuire quanto questo prodotto sia importante per il ferro.

Red Cell si può acquistare in due versioni, ovvero nel flacone da 946 ml e nella tanica da 3,780 litri.