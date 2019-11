Ossido di Zinco 45% di Terra di Cuma: protezione della pelle dei cavalli

Spesso e volentieri, i cavalli hanno bisogno di essere curati in maniera più certosina nel corso dei periodi di grande allenamento, oppure quelli in cui è previsto di affrontare determinate gare, dal momento che l’impegno e il dispendio non solamente fisico, ma anche dal punto di vista mentale sono veramente importanti e possono facilmente portare a delle problematiche.

Uno dei prodotti maggiormente impiegati nei cavalli più delicati, in modo particolare quando c’è da applicare una soluzione disinfettante e cicatrizzante sulle ferite è l’ossido di zinco. In questo caso, il prodotto realizzato da Terra di Cuma è senz’altro uno dei migliori che si possono trovare sul mercato.

Ossido di Zinco 45% di Terra di Cuma, le caratteristiche

L’ossido di zinco, infatti, ha caratteristiche tali da permettere di migliorare in maniera sensibile e rapida ogni tipo di ferita. L’ossido di zinco è un composto chimico del tutto particolare, che viene ricavato da uno dei minerali più importanti che possiamo trovare sul nostro pianeta, ovvero lo zinco. Questo prodotto è decisamente importante per fare in modo di ripristinare un certo livello di efficienza del sistema immunitario, ed è questa la principale ragione per cui viene spesso usato non solo in ambito medico, ma anche nel settore cosmetico.

Tra le principali proprietà dell’ossido di zinco troviamo certamente quella protettiva rispetto alla pelle. Ed è proprio svolgendo questa efficace azione sulla cute del cavallo, che questo prodotto favorisce la formazione di una sorta di pellicola protettiva su di essa.

Un’altra proprietà degna di nota dell’ossido di zinco è certamente quella lenitiva, dal momento che l’applicazione di una crema sulle zone del cavallo che si sono arrossate, permette di velocizzare l’intero processo di guarigione.

La formulazione di Ossido di Zinco 45% di Terra di Cuma si caratterizza per essere del tutto naturale e per una notevole concentrazione di oli vegetali che presentano un elevato potere non solo nutriente, ma anche emolliente. Come detto, svolge un’attività di protezione, ma anche assorbente e astringente.

Spesso e volentieri questo prodotto viene suggerito in tutti quei cavalli che soffrono di problemi retropastorali, ma può essere indicato anche in medicazioni occlusive. Risulta essere veramente efficace in tutti quei casi in cui serve proteggere l’epidermide e c’è bisogno di svolgere un’attività di rigenerazione.

Per quanto riguarda la modalità d’uso, va sottolineato come si debba stendere in ridotti quantitativi, sulla zona in cui è presente la ferita del cavallo, dopo averla pulita in maniera accurata ovviamente. Servono circa 1-2 applicazioni quotidiane per poter ottenere degli effetti positivi. A questo link si può acquistare tale prodotto a un prezzo molto vantaggioso.