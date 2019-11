Onyx bustine, un mangime complementare per la ricrescita dello zoccolo

I cavalli, come tutti gli altri animali, possono essere oggetto, spesso e volentieri, di un gran numero di problematiche legate alla pelle, ma non solo. Nel caso di questi quadrupedi, infatti, è bene sottolineare come diverse situazioni da tenere sott’occhio siano legati allo sviluppo degli zoccoli.

Ebbene, in tanti casi, infatti, si rende necessario modificare l’alimentazione che viene seguita dal cavallo, proprio per fare in modo di assumere tutte quelle sostanze che servono a fare in modo di irrobustire gli zoccoli del cavallo.

Onyx bustine, composizione e funzione

In commercio ci sono tantissimi prodotti che vengono proposti proprio con tale scopo: tra gli altri, troviamo certamente anche Onyx Bustine. Si tratta di un mangime complementare che è composto da biotina ad elevato dosaggio, ma anche aminoacidi e tanti altri minerali che sono scelti proprio per le loro caratteristiche che favoriscono la ricrescita.

Lo zoccolo non si può considerare come una struttura unica, ma più che altro come una scatola corneo davvero specializzata, che si può suddividere in ben tre strati differenti, ovvero la parte interna, quella media e quella esterna. Ebbene, questo prodotto si caratterizza per svolgere un’azione benefica proprio per favorire la ricrescita di tutti questi tre strati.

Per quanto riguarda la composizione, all’interno di Onyx Bustine troviamo metionina, cisteina, saccarosio, aroma alla mela verde, zinco solfato, MSM, maltodestrine, lisina, aspartame, biotina, rame solfato e arginina.

Come detto, la biotina svolge un ruolo di primo piano, dal momento che si tratta di un precursore della cheratina e rende più rapida la ricrescita dello zoccolo, in tutti i suoi strati. Il rame e lo zinco, invece, sono due minerali molto importanti sia per la consistenza che per la resistenza meccanica che caratterizza lo zoccolo. Gli aminoacidi servono essenzialmente alla formazione dello strato più importante dello zoccolo, mentre il Metil Sulfonil Metano garantisce l’apporto di gruppi solforici che danno una mano alla cheratizzazione dello zoccolo.

Dosaggio e dove acquistarlo

Si tratta di un mangime complementare che può essere somministrato in modo decisamente semplice. Infatti, è sufficiente utilizzare un dosaggio pari a una o due bustine al giorno, che dovranno essere mischiate direttamente con la razione quotidiana che viene fatta consumare dal cavallo in questione.

Insomma, Onyx bustine rappresentano davvero uno dei mangimi complementari più efficaci quando si tratta di favorire la ricrescita dello zoccolo del cavallo in tutte le sue componenti. A questo link, potrete acquistare questo prodotto ad un prezzo veramente vantaggioso, nella confezione da 40 bustine da 20 grammi.