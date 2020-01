Omegadil, il prodotto più adatto nelle fasi di preparazione

Tutti quei cavalli che devono affrontare competizioni e corse frequenti, c’è bisogno che rispettino nel modo più fedele possibile delle indicazioni che riguardano gli allenamenti. L’attività di preparazione, così come i vari prodotti che vengono usati, sono molto importanti ed è fondamentale sceglierli con grandissima cura e attenzione.

Uno dei prodotti migliori per queste esigenze è, senza ombra di dubbio, Omegadil. Quest’ultimo viene spesso e volentieri impiegato per dei cavalli che hanno subito delle emorragie polmonari. Non solo, dal momento che svolge anche un’altra funzione di notevole importanza, ovvero di regolarizzare il ritmo cardiaco.

Dal punto di vista della composizione, è importante mettere in evidenza come Omegadil, realizzato dal marchio Twydil, si caratterizzi per avere una formulazione piuttosto particolare. Infatti, al suo interno si può trovare Omega-3 selezionata con grandissima attenzione, ma non solo. Infatti, sono presenti anche degli estratti di piante, così come diversi oligo-elementi, nonché L-carnitina, vitamina E. Proprio per quanto riguarda quest’ultima, viene garantito un quantitativo pari a 3000 mg all’interno della razione quotidiana.

Diverse ricerche hanno messo in evidenza, nel corso degli ultimi anni, come, rispetto ad un gruppo placebo, su quei cavalli che sono stati trattati con un ciclo di Omegadil, è stato registrato un incremento di tutto rispetto del rapporto omega 3/6 non solo all’interno del sangue, ma anche nelle varie membrane eritrocitarie.

Spostando il focus, invece, sulle modalità con cui questo prodotto deve essere utilizzato, è bene sottolineare come sia fondamentale seguire le linee guida. Di conseguenza, la somministrazione di Omegadil deve avvenire sempre combinando tale prodotto con la consueta razione che ogni giorno viene data da mangiare al proprio cavallo.

Sì, visto che Omegadil deve essere mischiato con il mangime semplice. L’impiego generico prevede la somministrazione di 60 ml ogni giorno: un trattamento che deve durare quantomeno 30 giorni. Nel caso in cui, invece, dal veterinario dovessero arrivare altre indicazioni, è importanti seguire quanto sia stato riferito dall’esperto. Prima di ciascun utilizzo, è necessario agitare molto bene Omegadil.

Questo prodotto, al pari di tanti altri integratori di carattere alimentare, si può acquistare non solo all’interno dei negozi che vendono prodotti per animali, ma anche online. Giusto per fare un esempio, a questo link si può comprare ad un prezzo particolarmente scontato la confezione da due litri. In questo caso, Omegadil viene proposto ad un prezzo pari a 161 euro per una confezione da due litri, escluse le spese di spedizione: ci sarà un risparmio sempre e comunque rispetto al costo di partenza nei negozi fisici.