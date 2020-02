Nature’s Defense, l’ideale per spazzolare e pulire il mantello del cavallo

Nei tempi antichi le piante venivano utilizzate con una notevole frequenza per curare gli animali. Nello specifico, capitava che gli oli eterei o essenziali, che vengono definiti anche volatili, rappresenta una di quelle categoria di composti chimici che venivano usati spesso per via delle numerose proprietà curative e benefiche.

Infatti, gli oli essenziali sono in grado di apportare un’azione antisettica, ma anche un’attività antinfiammatoria, antiparassitaria oppure insetto-repellente. E, proprio in tale discorso, si inserisce uno dei prodotti per la cura dei cavalli che hanno avuto più successo sul mercato nel corso degli ultimi anni, ovvero Nature’s Defense.

Nature’s Defense presenta una formulazione del tutto particolare, dal momento che è composto da ben quattro oli essenziali, ovvero la menta, il timo, la citronella e il garofano. Si caratterizza, inoltre, per garantire lo svolgimento di un’azione repellente particolarmente efficace rispetto alle mosche, così come ai moscerini, alle zanzare e ai tafani.

In questo prodotto, è interessante mettere in evidenza come non ci siano tracce di alcool, ma anche di conservanti, piuttosto che di additivi oppure di coloranti artificiali. Nature’s Defense è stato sviluppato con dei principi naturali e, per tale ragione, non risulta tossica e non provoca delle irritazioni anche sulla pelle dei cavalli più delicati.

Una delle principali caratteristiche di questo prodotto è quello di non ungere e si può impiegare non solamente sui puledri, ma anche su tutti quei cavalli adulti, così come sui ponies. La confezione spray è particolarmente pratica e offre la possibilità di distribuire in maniera estremamente facile e rapida sull’intero corpo del quadrupede. L’aspetto più importante da mettere in evidenza è quello di non spruzzare Nature’s Defense sia negli occhi che sulle mucose.

Come si deve usare Nature’s Defense

Interessante mettere in evidenza come questo prodotto sia davvero di facilissimo utilizzo. Infatti, si deve spruzzare il prodotto direttamente sul mantello, provvedendo poi a spazzolare quest’ultimo in maniera leggera e sempre contropelo. Uno dei migliori consigli da seguire è quello di utilizzare un panno morbido e pulito, soprattutto quando c’è da applicare Nature’s Defense sulla testa oppure su altre parti particolarmente sensibili.

L’uso di Nature’s Defense dovrebbe avvenire con cadenza quotidiana o, comunque, tutte quelle volte in cui si ritiene necessario. Questo prodotto si può trovare ad un ottimo prezzo a questo link, dove si può trovare in diversi formati, tra cui quello da 600 ml e quello da 946 ml. In entrambi i casi il costo è davvero molto vantaggioso rispetto a quello praticato dalla maggior parte dei negozi fisici.