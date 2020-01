KuraSyn 360x, integratore alimentare molto diffuso per i cavalli

L’alimentazione è uno degli argomenti più delicati in tema di preparazione per i cavalli, soprattutto per tutti quelli da corsa che devono affrontare tornei e competizioni. La cura con cui deve essere programmata l’alimentazione, quindi, è uno degli aspetti più importanti per mantenere sempre in salute il vostro quadrupede.

Sul mercato ci sono tantissimi prodotti che possono tornare utili per tale scopo. Uno di quelli più diffusi e apprezzati è sicuramente KuraSyn 360x: si tratta di un integratore alimentare complementare per cavalli che presentano al loro interno curcumina notevolmente biodisponibile che viene associato con acido ialuronico.

All’interno di questo specifico integratore alimentare troviamo un estratto di curcumina ad attività rapida, che è stato complessato con un particolare oligosaccaride che si trova facilmente in natura e presenta un livello di assorbimento decisamente più di qualità in confronto alla curcuma normale.

La somministrazione di questo integratore alimentare può avvenire alla stregua di un coadiuvante nutrizionale. KuraSyn 360x si può utilizzare sia prima che in seguito a dei periodi di forte stress fisico. Non solo, dal momento che si deve usare in maniera continua per cavalli che devono affrontare dei periodi di allenamenti intensi e costanti. Steso discorso quando c’è la necessità di conservare la normale funzione articolare. Questo integratore alimentare torna utile anche nel corso dei vari periodi di riabilitazione dopo un infortunio.

Come si deve utilizzare in maniera efficace KuraSyn 360x

L’impiego di questo prodotto è davvero molto semplice, dal momento che è sufficiente mischiarlo con l’usuale e quotidiana razione di cibo che viene dato al cavallo. Una delle principali problematiche è certamente quella legata alla frequenza di alimentazione di mantenimento. Normalmente si dovrebbe somministrare 25 ml al giorno di KuraSyn 360x, anche se in tutti quei periodi di forte allenamento e di recupero alimentare, è bene provvedere alla somministrazione di 50 ml ogni giorno.

Un occhio di riguardo va posto, però, nei confronti di tutti quei cavalli che hanno il naso bianco. Sì, avete capito bene, dal momento che questo prodotto potrebbe macchiarsi: ecco spiegato il motivo per cui è sempre meglio dare da mangiare direttamente al cavallo.

KuraSyn 360x si può facilmente reperire in ogni negozio di alimenti e altri prodotti per animali. Sul web, però, ci sono numerose piattaforme che permettono di comprare questo prodotto ad un prezzo ottimo. Ad esempio, a questo link si può trovare ad un prezzo pari a 226,40 euro per una tanica da 3,75 litri, escluso il costo della spedizione.