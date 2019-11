Horse Sheen, un prodotto utile per mantenere brillante manto e crini

Nel momento in cui si provvede alla cura dei cavalli, ci sono vari prodotti che possono tornare decisamente utili a questo scopo. In alcuni casi, si tratta di prodotti che danno un sollievo dal punto di vista fisico, come ad esempio gli integratori alimentari. In altri casi, invece, l’obiettivo è quello di provvedere alla cura del cavallo da punto di vista prettamente estetico.

Ed ecco che, proprio in riferimento a tale obiettivo, uno dei migliori prodotti è rappresentato certamente da Horse Sheen. Si tratta di un prodotto lucidante e sgrovigliante che fa delle sue componenti naturali un vero e proprio punto di forza. Grazie a Horse Sheen, sia il manto che i crini del cavallo rimangono sempre decisamente brillanti e puliti.

Horse Sheen e la brillantezza del manto del cavallo

Uno dei vantaggi di puntare su questo tipo di prodotto è certamente il fatto che è in grado di garantire una duplice azione. Da una parte un effetto lucidante e dall’altro sgrovigliante, in modo tale da raggiungere l’obiettivo di mantenere sempre il manto estremamente pulito e in perfetta salute.

All’interno di Horse Sheen troviamo una serie di sostanze detergenti specifiche che fanno in modo di rendere sia la coda che la criniera decisamente docili e morbidi al passaggio della spazzola. In questo modo, sia criniera che coda migliorano non solo dal punto di vista della voluminosità, ma anche sotto il profilo della brillantezza.

Un altro pregio di Horse Sheen è senz’altro quello di combattere la polvere, così come lo sporco e i vari trucioli da lettiera. Si può sfruttare non solamente sul manto umido dopo aver messo lo shampoo, ma anche nel momento in cui il manto è secco, a patto ovviamente che sia pulito alla perfezione.

Come si usa Horse Sheen?

In seguito all’uso dello shampoo, bisogna utilizzare Horse Sheen vaporizzando una sola parte del manto umido e strofinare con un panno morbido e asciutto. Si tratta di un’operazione che deve essere ripetuta fino al momento in cui il cavallo viene ricoperto completamente.

Quando lo si vuole usare a secco, invece, la prima cosa da fare è quella di spazzolare in maniera ottimale il cavallo per eliminare ogni tipo di impurità e poi vaporizzare mantenendo una distanza pari a circa 20 cm rispetto al cavallo. Se avete intenzione di acquistare Horse Sheen ad un prezzo notevolmente scontato, potete farlo tranquillamente a questo link. Viene proposto sia nella versione da 1 litro che in quella da 5 litri.