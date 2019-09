Horse Sheen: come mantenere brillanti manto e crini del cavallo

Spesso e volentieri si pensa che l’unica cura per un cavallo sportivo o meno sia quella di provvedere al suo sostentamento alimentare. Invece, c’è molto altro da fare: tutta una serie di attività che favoriscono il mantenimento di un buono stato di salute, anche dal punto di vista psicologico, del cavallo, che si sentirà sicuramente amato e coccolato.

Sul mercato possiamo trovare un gran numero di prodotti che possono utilizzati proprio a tale scopo, soprattutto per quanto riguarda la cura e la pulizia del cavallo. Uno di quelli che si sono diffusi maggiormente nel corso degli ultimi tempi e che hanno ricevuto più apprezzamenti è senz’altro rappresentato da Horse Sheen.

Le principali caratteristiche di Horse Sheen

Horse Sheen non è altro che un prodotto lucidante e sgrovigliante. Il suo principale punto di forza è dato senz’altro dal fatto di essere realizzato solo ed esclusivamente con dei prodotti naturali: ed è proprio per merito dell’impiego di tali componenti che consente di rendere estremamente brillanti sia il manto che i crini del cavallo.

Quindi, Horse Sheen permette di svolgere una duplice azione: da una parte, infatti, consente di lucidare il cavallo nel migliore dei modi, ma dall’altro consente anche di sciogliere tutti quei grovigli che si possono formare sul manto, mantenendo quest’ultimo perfettamente pulito e in ottimo stato di salute.

La presenza di componenti detergenti specifiche all’interno di tale prodotto permettono anche di far diventare sia coda che criniera ancora più docili alla spazzola. Horse Sheen è il prodotto ideale per chi ha intenzione di preservare voluminosità e brillantezza del manto del cavallo.

Come si usa

Inoltre, ha anche il pregio di resistere rispetto alla polvere, così come allo sporco oppure ai trucioli da lettiera. L’impiego di Horse Sheen è davvero molto semplice, dal momento che può essere applicato anche sul manto umido dopo aver effettuato lo shampoo, ma ovviamente pure a secco sul manto pulito alla perfezione.

Per quanto riguarda i consigli per l’uso di tale prodotto, è bene sottolineare come si debbano mettere in atto diversi accorgimenti in base all’applicazione a secco oppure a umido. Nel primo caso, serve prima dare una spazzolata profondo per eliminare ogni impurità e poi vaporizzare il manto mantenendo una distanza pari a circa 20 centimetri, ripassandolo poi con un panno di lana. Nel secondo caso, serve vaporizzare solo su una parte del manto umido e poi strofinare usando un panno asciutto e morbido. A questo link Horse Sheen si può acquistare ad un prezzo davvero molto interessante.