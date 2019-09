Equimmuno Pro: mangime complementare utile per la flora batterica intestinale

I cavalli che devono affrontare gare e competizioni in serie sono certamente più soggetti ad infortuni e a diversi problemi di natura fisica. Ecco spiegato il motivo per cui la cura dell’alimentazione riveste un’importanza impressionante nella prevenzione di tutta una serie di problematiche che potrebbero poi mettere a repentaglio, a lungo andare, la resistenza del cavallo stesso.

Ci sono diversi prodotti presenti sul mercato che possono dare un’importante mano a tutti quei cavalli che soffrono di problematiche intestinali e hanno la necessità di integrare la propria alimentazione in modo tale da scongiurare e prevenire delle situazioni di ancora maggiore disagio che, in alcuni casi, potrebbero mettere a serio rischio la competitività del cavallo nell’affrontare le gare.

Equimmuno Pro, una polvere ad uso orale

Uno dei prodotti più interessanti che si sono affermati in questo particolare comparto è rappresentato certamente da Equimmuno Pro. Si tratta di una polvere ad utilizzo orale, che può essere efficacemente impiegata come vero e proprio coadiuvante. Serve a favorire la conservazione dell’usuale stato fisiologico della flora batteria presente nell’intestino del cavallo che affronta gare e competizioni.

Si tratta di una polvere che si può tranquillamente combinare con la normale razione di cibo che viene assegnata quotidianamente al cavallo e che si utilizza in modo davvero molto semplice, così come la sua somministrazione non è affatto complicata. Infatti, è sufficiente mischiare la quantità di prodotto corretto con il cibo, cercando di rispettare la proporzione di 50 grammi capo/giorno.

Il dosaggio che viene raccomandato

Nel caso in cui fosse necessario, ma solamente dietro esplicita richiesta del medico veterinario, ecco che c’è la possibilità di aumentare il dosaggio. Ovviamente, c’è un limite oltre il quale è sempre meglio non andare, ovvero pari a 100 grammi capo/giorno. Interessante anche mettere in evidenza come nei puledri che pesano fino ad una soglia massima pari a 250 chili, il consiglio migliore da mettere in atto è quello di dimezzare le quantità che abbiamo visto fino ad ora. L’obiettivo è quello di garantire una migliore assimilazione del prodotto ad un cavallo molto più giovane.

Sul mercato c’è la possibilità di trovare questa polvere ad uso orale Equimmuno Pro in una sorta di vasetto da 1,5 chilogrammi. Si tratta dell’unica versione che viene proposta in commercio e ha un costo notevole, pari a circa 82€. Nel caso in cui, però, vogliate risparmiare qualcosa sul prezzo complessivo di questo prodotto, allora si consiglia di visitare questa pagina, dove potrete trovare un prezzo decisamente scontato (-10%), a cui poter comprare Equimmuno Pro.