Canadian Liniment, prodotto utile sia prima che dopo l’allenamento

Nel momento in cui si parla di igiene e cura del cavallo, è molto importante mettere in evidenza come si tratta di un’operazione che deve essere portata a termine quotidianamente. La costanza e la frequenza con cui si svolge tale attività è molto importante per il benessere complessivo del cavallo.

In commercio ci sono numerosi prodotti che possono tornare utili per l’igiene e la cura del cavallo. Tra gli altri, troviamo sicuramente Canadian Liniment, uno di quei prodotti che hanno il pregio di poter vantare al proprio interno la presenza di un gran numero di componenti naturali.

Canadian Liniment, un prodotto caratterizzato da tante componenti naturali

Infatti, in Canadian Liniment troviamo tantissime componenti naturali importanti, come ad esempio cannella, arnica, eucalipto, pino, timolo ed eucalipto. Spesso e volentieri questo prodotto viene sfruttato per effettuare dei massaggi al cavallo, prima di effettuare il lavoro durante la fase di allenamento. Infatti, riesce a preparare in maniera perfetta l’apparato locomotore del cavallo rispetto allo sforzo che sta per andare a compiere.

Ovviamente, Canadian Liniment può essere impiegato anche una volta terminato il lavoro in allenamento. In questo caso, però, deve essere usato diluito in acqua e serve per realizzare un perfetto bagno rilassante, in grado di garantire anche un’azione tonificante. Si tratta di una soluzione ideale per eliminare tutti quei minuscoli risentimenti che possono aver colpito sia i muscoli che i tendini del cavallo. Al tempo stesso, anche l’affaticamento del cavallo viene ridotto. Non dobbiamo dimenticare anche come questo prodotto possa essere sfruttato, puro, direttamente sui tendini.

Come si deve usare Canadian Liniment?

Questo prodotto può essere sfruttato su varie parti del cavallo, ovvero la schiena, i reni, gli arti e le spalle. Attenzione, però, ad utilizzarne un quantitativo sufficiente per poter bagnare alla perfezione il pelo dell’equino, per poi massaggiare con cura affinché Canadian Liniment venga assorbito del tutto. Importante sottolineare, ancora una volta, come questo prodotto possa essere impiegato anche come tonificante. In questo secondo caso, la cosa migliore da fare è quella di diluire circa 100 ml di prodotto all’interno di un litro di acqua calda.

In commercio c’è la possibilità di trovare Canadian Liniment in un gran numero di negozi e di punti vendita. Sul web, però, ci sono tantissime piattaforme che offrono la possibilità di comprare questo prodotto ad un prezzo particolarmente vantaggioso. A questo link si può acquistare un falcone di Canadian Liniment da 1 litro a soli 27 euro.