Bull Power, la taurina per rinforzare l’apparato cardiaco

Tra i prodotti maggiormente diffusi per la cura dei cavalli troviamo senz’altro quelli che vanno a migliorare non solo la forza contrattile del cuore, ma anche la gittata cardiaca. In questi casi, si parla di prodotti che sono in grado di garantire un particolare e specifico effetto inotropo positivo.

Ebbene, uno dei prodotti che viene più apprezzato per lo svolgimento di tale compito corrisponde senz’altro ad Acme Bull Power, soprattutto per via del fatto che può garantire delle importanti attività dal punto di vista antiossidante ed è in grado di trasmettere adeguati stimoli a tutto il sistema immunitario, rendendolo chiaramente più forte e resistente.

Bull Power di Acme l’alta concentrazione di Taurina

L’alta concentrazione di Taurina che troviamo all’interno di Bull Power di Acme è indubbiamente il suo principale punto di forza. Si tratta di una sostanza che ha la capacità di svolgere un’azione di primo piano nelle funzioni cerebrali del cavallo, così come riesce a garantire effetti molto positivi sul sistema cardiovascolare dell’animale stesso.

Una delle principali caratteristiche della Taurina, come detto, è quella di garantire un effetto inotropo positivo. Non solo, dal momento che può vantare un’attività fortemente antiossidante ed è uno degli elementi più importanti per gli acidi biliari, soprattutto in virtù del fatto che è coinvolto nel processo d’uso dei lipidi. All’interno di Bull Power troviamo non solo Taurina, in dose da 77 grammi ogni 100 di prodotto, ma anche lattosio, amido di mais, magnesio stearato, aromi naturali e idrossipropilcellulosa.

Una delle principali caratteristiche di questa sostanza è che, una volta inserita all’interno della normale alimentazione del cavallo, riesce a favorire un aumento della secrezione di taurocolato. Quest’ultima sostanza, di conseguenza, va a garantire un aumento della secrezione di colesterolo presente nella bile, andando a rendere più alto e migliore anche il metabolismo lipidico dal punto di vista epatico, nonché il metabolismo degli zuccheri. Inoltre, è bene sottolineare come la taurina svolga un’attività di sostegno all’azione ormonale che viene svolta dall’insulina.

L’offerta vantaggiosa per acquistarlo a prezzo scontato

