Ti è mai capitato di sentir parlare del cavallo del Ventasso? Se ancora non lo conosci, con questo post oggi ti guideremo alla scoperta di questo animale tipico dell’Appennino Reggiano.

Un cavallo dal carattere che ben si adatta al contesto appenninico, intelligente, con un piglio importante ma non aggressivo. È un animale con una spiccata resistenza ai ritmi di lavoro agreste e che difficilmente mostra segni di cedimento.

Scopriamo qualcosa in più?

Diciamo subito che, come per molte altre razze, anche per quanto riguarda il cavallo del Ventasso la storia non è proprio semplice e lineare.

Gli incroci sono stati diversi e, attualmente, secondo quanto emerge dagli studi genealogici, i cavalli del ventasso con cui abbiamo a che fare hanno come ceppo l‘incrocio tra stallone lipizzano e maremmano migliorato.

Come accennavamo, il carattere è perfetto per il lavoro in campagna, di fatti, l’uso principale che si fa di questo cavallo è proprio questo.

Il suo mantello è il tipico baio equino, grigio o morello.

D’aspetto è muscoloso, i suoi lombi sono bene attaccati, il garrese è pronunciato e i suoi arti sono forti e robusti, così come le articolazioni.

Gli appiombi sono regolari e l’andatura risulta essere assolutamente regolare da qualsiasi angolazione.

Non c’è da stupirsi se quindi esso risulta un fedele collaboratore nel lavoro e che difficilmente, quando è stato sperimentato il lavoro con lui, se ne possa poi fare a meno.

Ti è stata utile la nostra scheda? Hai scoperto qualcosa che non sapevi? Se hai voglia di immergerti tout court nel mondo dei cavalli, prosegui nella lettura e viaggia insieme a noi.