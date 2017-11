Cavallo Calabrese: Razza italiana

Hai mai visto un cavallo Calabrese? Come ci indica il suo nome, esso viene allevato in Calabria e in Sicilia.

Purtroppo, esemplari puri al momento ne sono rimasti pochissimi, in quanto tale animale è stato sovente incrociato con il Salernitano e il Purosangue inglese.

Di colore marrone, abbastanza lucido, il cavallo Calabrese è caratterialmente docile e simpatico, si adatta bene ai lunghi tempi lavorativi e da molte soddisfazioni anche per questo.

La sua razza pura era votata alla sella, ma in seguito agli incroci, l’utilizzo che ne è stato fatto non è stato più univoco. Una sua peculiarità? È un ottimo saltatore.

Il mantello appare uniforme nel colore, le sue sfumature sono di un marrone tendente al nocciola ma, guardandolo non in piena luce, può sembrare decisamente più scuro. Forte e resistente di natura, è dotato di arti robusti e di zoccoli forti, il dorso risulta robusto e idoneo ad essere montato.

È docile, ma anche visto. Molto intelligente ed intuitivo, se si instaura un buon legame e si concretizza un rapporto di fiducia, il Calabrese non deluderà mai. Guadagna infatti ottime posizioni nelle preferenze di chi necessita di un buon cavallo resistente ai lunghi ritmi e di indole infaticabile.

