Siamo in Toscana, nella provincia di Pisa.

La Tenuta di Monterufoli regala il nome a questo simpatico cavallo dal carattere docile eppure vivace, ma anche obbediente e poco propenso a farsi viziare.

Si adatta bene al contesto agreste e ama la vita di campagna all’aria aperta. Soddisfa le aspettative di chi vuole montarlo e ben si presta alla collaborazione con l’uomo. È certamente un animale rispettoso e intelligente.

Il cavallino di Monterufoli, forse difettosamente, spesso viene considerato come un amico meno importante del famoso cavallo puro Maremmano ma, come ben sa chi si occupa di animali o semplicemente chi se ne interessa, è un discorso che lascia il tempo che trova, perchè ogni cavallo ha attitudini a sè e adempie al suo ruolo in maniera indipendente.

Questo è il tipico cavallo pony da sella o da tiro leggero, infatti sono queste le due principali attività alle quali gli allevatori lo sottopongono negli sconfinati e verdissimi scenari della verde Toscana.

Il sui mantello è baio, scuro, dalle sfumature persistenti e brillanti. Alla luce del sole sembra quasi vellutato e il suo sguardo docile ispira simpatia soprattutto nei bambini che desiderano cavalcarlo.

Ha un garrese non eccessivamente pronunciato, ma nella media, i suoi arti sono robusti e gli appiombi regolari. Nell’insieme è un cavallo ben strutturato, dalle linee regolari ed equilibrate.

Ne avevi mai sentito parlare? Non ti è venuta voglia di fare la sua conoscenza? Continua a seguirci per scoprire il meraviglioso e straordinario mondo dei cavalli. Seguici qui sul sito o sui nostri principali canali social.