Quante volte, spesso impropriamente, abbiamo sentito usare l’espressione “sei proprio un asino sardo!”.

Beh, la sua fama ormai corre lungo le linee del tempo e se non ne hai mai sentito parlare, stai leggendo il post perfetto, perchè qui di seguito ti forniremo tutti i dettagli per imparare a conoscere questo simpatico asinello e per non incorrere più in sconvenienti gaffes.

L’asino sardo è l’esempio tipico che si palesa nel nostro immaginario quando pensiamo agli asini.

Di colore grigio-fango, più chiaro sulla pancia, criniera scura, come le orecchie, coda lunga e poco pelosa, questo animale ha un carattere vivace e adatto ad una vita semplice e frugale.

Si confá alle situazioni più agresti ed è portato per questo alla vita di campagna. Resiste al lavoro ed è mite nella sua risposta anche ai ritmi più pesanti.

Vediamo quindi ora la sua scheda con le principali caratteristiche fisiche.

– Testa: la testa dell’asino sardo è tendenzialmente pesante, sovrastata da orecchie dritte e scure, si caratterizza per un profilo tutto sommato rettilineo

– Collo: non particolarmente pronunciato, anzi piuttosto corto

– Spalla: come il collo, anche la spalla non è molto lunga, ma appare dritta e lineare rispetto all’intero assetto fisico

– Garrese: poco pronunciato

– Dorso: dalla linea dritta, si caratterizza per la distensione muscolare

– Lombi: tenaci e forti, i suoi lombi sono ben aggrappati al resto dell’arto

– Groppa: come le spalle e il collo, anche la groppa risulta piuttosto corta e non sviluppatissima in lunghezza, ma resistente

– Petto: nonostante le non ambiziose dimensioni dell’animale, il petto risulta abbastanza largo

– Torace: basso, non molto ampio

– Arti: forti e robusti

– Andature: non eleganti, piuttosto corte ma certamente forti e resistenti

– Appiombi: regolari

– Piede: questo animale è caratterizzato da un piede di piccole dimensioni e particolarmente duro

– Circonferenza toracica: maschio 100, femmina 100

– Circonferenza stinco: maschio 11-13, femmina 11-13

– Altezza al garrese: maschi e femmine 80-110

Hai trovato utile la nostra scheda?