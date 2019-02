Slurp Treatment Polvere, mangime in polvere idratante per l’intestino

Siete alla ricerca di un mangime complementare in polvere per cavalli che possa dare effetti benefici anche all’attività intestinale? Allora uno dei migliori prodotti presenti sul mercato risponde indubbiamente al nome di Slurp Treatment Polvere.

Slurp Treatment Polvere, idratare il contenuto intestinale

Questo mangime complementare, infatti, si caratterizza per essere in grado di idratare il contenuto intestinale. Inoltre, svolge un’azione di aiuto al transito enterico e all’evacuazione delle feci. Tra le principali caratteristiche di Slurp Treatment Polver c’è anche quella di svolgere un’azione detergente sulle pareti dell’intestino, andando a dare conforto contro potenziali irritazioni della mucosa.

La composizione

Questo prodotto viene realizzato con orzo, semi di lino cotti, granturco, inulina di cicoria, glucosio, farinaccio di frumento e carrube essiccate. Al suo interno troviamo anche pyllium polvere e dell’erba medica disidratata a temperature piuttosto elevate. Ecco il link dove poter acquistare questo prodotto.

Per cosa può essere usato

Questo mangime complementare in polvere viene spesso e volentieri somministrato con l’intento di rendere più semplice l’eliminazione della sabbia o della terra che possono finire all’interno dell’intestino. Inoltre, Slurp Treatment Polvere può essere molto utile per svolgere un’azione idratante sul contenuto e intestinale e, di conseguenza, smaltire più facilmente e velocemente le coliche da costipazione.

Regolarizzare l’attività intestinale

Slurp Treatment Polvere può tornare decisamente utile anche nel caso in cui ci fosse bisogno di rendere più regolare l’attività enterica del cavallo, soprattutto dopo che ha sofferto di coliche da costipazione. Inoltre, spesso viene impiegato per ritornare ad un regime alimentare piuttosto equilibrato, l’ideale per tutti quei cavalli che da poco hanno subito un intervento chirurgico relativo all’intestino.

Ecco come si deve utilizzare

Innanzitutto, è bene prestare la massima attenzione al dosaggio che viene riportato sulla confezione, dal momento che si riferisce al prodotto prima che venga ricostituito con l’acqua. La prima cosa da fare, quindi, è quella di immettere la polvere in 6 litri circa di acqua calda, provvedendo successivamente a mescolare fino a quando il composto non si sarà sciolto del tutto. La somministrazione di tale prodotto deve sempre verificarsi quando il composto è tiepido e mai quando è caldo: attenzione, da evitare pure la somministrazione a secco.

Alcuni utili consigli

Con tutti quei cavalli che fanno fatica a mangiare, è meglio che tale composto venga somministrato tramite una sonda rino-esofagea. In quegli esemplari che arrivano da un intervento chirurgico recente, a partire dal secondo giorno di convalescenza va somministrato in quantità di un barattolo al giorno fino a quando la funzione intestinale non sarà completamente regolarizzata.