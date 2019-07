Sinergix, prodotto naturale per tenere lontani gli insetti dal cavallo

Sinergix è uno dei prodotti che vengono utilizzati più di frequente durante la stagione estiva. Infatti, quando si alzano le temperature, ecco che l’afa e l’umidità diventano un vero e proprio assillo per i cavalli, soprattutto per via del fatto che mosche, zanzare e altri insetti cominciano a diventare un bel problema.

Uno dei migliori prodotti da usare in questi casi risponde al nome di Sinergix: si tratta di un prodotto che è stato realizzato, dopo numerosi test, con dei principi attivi in tutto e per tutto naturali. Ed è già questa una prima garanzia circa l’efficacia e la qualità di questo prodotto, soprattutto in riferimento alla salute del cavallo.

Sinergix, una profumazione specifica per tenere lontani gli insetti

Una delle principali caratteristiche di Sinergix è quella di riuscire a garantire al cavallo una profumazione davvero specifica. Ebbene, tale profumazione ha la capacità di modificare, piuttosto che di alterare, la percezione dei vari organi recettori che gli insetti sfruttano sia per la localizzazione dell’ospite che per posarsi sulla sua pelle.

È importante notare come Sinergix sia un prodotto del tutto naturale che è in grado di garantire un effetto che dura molto a lungo nel tempo. D’altro canto, è bene mettere in evidenza come, siccome è stato creato con dei principi naturali, non ha un’efficacia prolungata come quella dei più diffusi prodotti insetto-repellenti che hanno una formulazione chimica. Quindi, si deve impiegare e spruzzare più spesso sul cavallo.

Una delle particolarità di questo prodotto è quella di poter essere sfruttato non solamente sui cavalli, ma anche sui cani. Inoltre, riesce a svolgere la sua azione, garantendo all’animale quella profumazione che tiene a distanza un po’ tutti gli insetti, sia che si tratti di zanzare che di altri elementi che possono portare fastidio all’animale.

A quali prodotti associare Sinergix

Spesso e volentieri, Sinergix viene sfruttato in combinazione con il prodotto denominato “Aglio Plus” per cavalli, oppure con quello ribattezzato “Olio Vivo Active”, quando viene usato sui cani. È fondamentale per diminuire il pericolo di subire delle punture di insetti vettori, così come blocca la trasmissione di patologie estremamente gravi, come ad esempio la malattia di Lyme o la leihsmaniosi.

Come abbiamo detto, Sinergix è un prodotto che è stato realizzato con una formulazione del tutto naturale e non ha alcun elemento chimico. Si può acquistare a questo link, ottenendo un notevole risparmio visto che il prezzo a cui viene proposto è davvero vantaggio rispetto alla maggior parte dei negozi fisici.