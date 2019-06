Sedactive Plus, un coadiuvante per gestire lo stress nelle fasi del pre-gara

Anche nell’ambito delle gare dei cavalli, ci sono delle varie fasi della preparazione che non si possono assolutamente saltare. La cura del cavallo in tutte quelle situazioni che si riferiscono all’avvicinamento della manifestazione, riveste un ruolo davvero fondamentale.

Le diverse tappe che portano il cavallo ad affrontare la gara devono essere vissute con grande serietà, facendo in modo che il cavallo abbia tutti i nutrienti e tutti i trattamenti tali per poter poi portare a termine il suo compito durante la gara in modo più che egregio.

Ebbene, uno dei prodotti maggiormente diffusi proprio all’interno delle fasi pregara risponde al nome di Sedactive Plus. Si tratta di una pasta, che deve essere utilizzata solamente tramite via orale che può essere efficacemente sfruttata come coadiuvante per quanto riguarda la gestione dello stress nei cavalli che affrontano gare sportive.