Replenish Plus, un ottimo integratore per ritrovare energia

Tra i prodotti migliori che vanno ad integrare una corretta alimentazione dei cavalli da corsa troviamo sicuramente quello che risponde al nome di Replenish Plus. Si tratta di un prodotto concentrato ricco di vitamine, ma anche di una notevole quantità di minerali e aminoacidi.

Quando viene indicato l’uso di Replenish Plus?

Si tratta di un prodotto integrativo che viene spesso e volentieri utilizzato per attività dedicate al recupero. Replenish Plus può essere impiegato per il recupero della fatica in seguito a delle gare particolarmente impegnative. Inoltre, può essere decisamente utile anche quando si tratta di recuperare da delle perdite elettrolitiche. Replenish Plus viene consigliato anche nel caso in cui ci fosse bisogno di diminuire i tempi di recupero tra una gara e l’altra. Oppure, anche nel caso in cui serva un supplemento di energia, dal momento che l’inosina presente al suo interno è un precursore della molecola di ATP).

Da cosa è composto questo integratore

All’interno di questo prodotto troviamo buone concentrazioni di calcio e fosforo, in un equilibrio molto importante. Poi, ci sono anche minerali, vitamine, oligoelementi di veloce assimilazione (IPALIGO), ma anche aminoacidi.

Quando si deve usare

Replenish Plus è stato sviluppato nello specifico per dei cavalli che hanno necessità di ricevere un quantitativo ulteriore di energia rispetto al solito. Quindi, può essere particolarmente efficace nelle fattrici in gravidanza e durante la fase di allattamento, ma anche nel puledro nel corso della fase di crescita e nel cavallo che affronta spesso gare e altre competizioni.

Il dosaggio corretto

Questo prodotto integrativo deve essere somministrato al cavallo rispettando determinati vincoli. Nel caso in cui si tratti di un cavallo da corsa, bisogna rimanere in un range compreso tra 80 e 100 grammi di prodotto, che deve essere sempre miscelato con la razione di cibo. Qualora si tratti di una fattrice in gravidanza e durante la fase di allattamento, non si deve superare la soglia dei 50 grammi. Così come in caso di puledro, dove la soglia massima è pari a 30 grammi.

Sul mercato

In commercio si trova molto facilmente in tanti negozi dedicati ai cavalli, ma ancora più facilmente si può trovare sul web. L’acquisto su alcuni portali permette anche di risparmiare qualcosa a livello di costi complessivi. Replenish Plus è disponibile solo nella versione del secchiello da 5 kg: a questo link si può trovare ad un prezzo più vantaggioso rispetto a quello originale, con uno sconto del 10%.