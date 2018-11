Recover, soluzione ideale per facilitare il recupero metabolico e muscolare

Andiamo ad analizzare oggi un prodotto particolarmente interessante per i cavalli: stiamo parlando di Recover, un mangime minerale realizzato appositamente per le esigenze dei cavalli, che è stato lanciato sul mercato da parte di Candioli.

Per cosa si usa Recover

Questo prodotto viene spesso e volentieri impiegato con l’intento di andare a ripristinare e far ritrovare un equilibrio dal punto di vista elettrolitico ed acido-basico. Infatti, capita piuttosto di frequente che tale equilibrio venga rivoluzionato, specialmente nei casi in cui il cavallo finisce per sudare tantissimo, magari dopo aver compiuto degli sforzi piuttosto intensi dal punto di vista fisico.

Le caratteristiche

Tra le principali caratteristiche di Recover troviamo indubbiamente il fatto di andare a favorire e rendere più veloce il recupero sotto il profilo metabolico e muscolare. Inoltre, determina anche un miglioramento dell’ossigenazione a livello muscolare e va quantomeno a bloccare temporaneamente le conseguenze negative del continuo accumularsi di acido lattico.

Aumento delle prestazioni

Ecco spiegato il motivo per cui questo prodotto può essere utilmente impiegato anche quando c’è la necessità di raggiungere un incremento di resistenza nei confronti degli affaticamenti. E, di conseguenza, fa in modo di garantire un notevole miglioramento in tutti quei cavalli che sono soliti partecipare a gare o corse di vario genere.

Scelta del dosaggio

Per quanto riguarda la modalità di somministrazione, è necessario mettere in evidenza come non si debba abusare di tale prodotto. Infatti, si deve usare Recover con un dosaggio pari a 40 grammi, che praticamente rappresenta l’equivalente di un misurino, una o al massimo due volte ogni giorno. È chiaro che il dosaggio può essere modificata in base a delle necessità ben specifiche.

Cambiare il dosaggio

Infatti, si può optare per un cambiamento nel dosaggio, una o due volte al giorno sempre, in relazione al grado di intensità di sforzo fisico che viene compiuto da parte del cavallo. Un fattore discriminante piuttosto importante è rappresentato anche dal livello di sudorazione che caratterizza l’animale, specialmente dopo un allenamento o una gara.

Come somministrarlo

Usare questo prodotto e somministrarlo è veramente un gioco da ragazzi. Infatti, è sufficiente mescolare in modo attento e scrupoloso il prodotto Recover all’interno dell’alimento che si sceglie di associare. È chiaro che poi, una volta somministrato, il cavallo dovrà sempre avere a disposizione acqua a volontà. Il prezzo di questo prodotto si aggira intorno ai 200 euro per un secchiello da 15 chili, anche se è disponibile pure una versione più piccola da 3 chili, che ha un costo intorno ai 70 euro.