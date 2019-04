Primolatte, prodotto ideale per favorire la crescita nei lattanti

Primolatte è uno di quei prodotti che tornano molto utili in tutti i cavalli che soffrono per delle carenze dal punto di vista delle vitamine e dei minerali. Nella maggior parte dei casi, i cavalli in questione vengono colpite da parte di alcune malattie ortopediche dell’accrescimento, che vengono chiamate con l’acronimo di DOD.

Primolatte, l’ideale per favorire uno sviluppo corretto

Questo prodotto, quindi, ha proprio come obiettivo principale quello di garantire un’alimentazione sana e corretta ai lattanti. Tra le sue principali caratteristiche troviamo il fatto di avere un valore biologico davvero molto elevato, così come una digeribilità totale nei lattanti.

Quando è consigliato

Di conseguenza, Primolatte diventa fondamentale per trasmettere il giusto nutrimento ai puledri a partire addirittura dal primo mese di vita.