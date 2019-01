Pneumo Resp, ottimo decongestionante per le vie respiratorie

I cavalli, soprattutto quelli da corsa, hanno bisogno di cure specifiche e di attenzioni quotidiane. In modo particolare, tante volte può capitare dopo delle competizioni che accusino un po’ di stanchezza e affaticamento. Come si può facilmente intuire, in questi casi il riposo non è sufficiente per ripristinare il benessere dell’animale.

Pneumo Resp, per liberare le vie respiratorie del cavallo

Ecco spiegata la ragione per cui, in tutte queste situazioni, possono tornare utili dei prodotti appositamente testati e sviluppati. Pneumo Resp è proprio uno di quelli ed è un ottimo decongestionante che è particolarmente diffuso e apprezzato in commercio, visto che agisce con beneficio sulle vie respiratorie intasate.

A base di estratti vegetali

Pneumo Resp non è altro che una soluzione liquida per aerosol che si caratterizza per essere composta da elementi molto particolari, ovvero estratti vegetali. L’azione benefica, però, è estremamente efficace, dato che va a decongestionare le vie respiratorie superiori e inferiori, rendendo molto più semplice l’espettorazione.

Per cosa può essere d’aiuto

Si tratta di un ottimo prodotto che può tornare utilissimo in tutti quei casi in cui serve liberare il torace dell’animale dall’oppressione. Oppure, può essere utilmente impiegato anche con un altro scopo, ovvero quello di svolgere un’azione di tonificazione generale sul polmone del cavallo. Non dimentichiamo come Pneumo Resp possa essere sfruttato anche in ottica di prevenzione nei confronti di problematiche che insorgono nelle vie respiratorie.

I vantaggi

Uno dei vantaggi di usare questo prodotto deriva sicuramente dal fato che si tratta di aiuto del tutto naturale per la decongestione delle vie respiratorie. Inoltre, serve anche per rendere meno intenso lo stato di irritazione che può aver colpito l’animale e rendere molto più rapida e semplice l’espulsione del muco.

L’efficacia

Questo decongestionante è particolarmente efficace anche per via del fatto che riesce a garantire una protezione dilungata nel tempo. Tutto merito del suo notevole tropismo bronco-polmonare. Al tempo stesso, va a svolgere un’azione rinforzante anche sulle difese immunitarie. Non è un prodotto dopante, è bene metterlo in evidenza.

Quando va usato

Quindi, Pneumo Resp si può utilizzare nel corso delle fasi interstagionali, ma anche per combattere efficacemente le affezioni che colpiscono le vie respiratorie superiori e quelle inferiori. Inoltre, serve anche per diminuire l’impiego dei farmaci allopatici.

Il dosaggio

Questo prodotto si deve somministrare tramite aerosol nel dosaggio di 5 ml diluito con 5 ml di soluzione fisiologica. L’assunzione deve avvenire una volta al giorno per un minimo di tre giorni di fila. Il dosaggio chiaramente può essere modificato in base a quanto viene prescritto dal veterinario.