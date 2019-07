Octocadio, un supplemento alimentare molto importante per i cavalli

Spesso e volentieri sono gli alti ritmi tenuti durante gli allenamenti a portare nei cavalli una stanchezza che non può essere compensata in altro modo se non con un supplemento alimentare. Per questa ragione esistono in commercio numerosi prodotti che possono essere molto utili in tal senso.

Uno dei prodotti alimentari che possono fungere da perfetto completo in numerose diete prende il nome di Octocardio. Si tratta di un prodotto che si caratterizza per avere una ricca concentrazione di policosanoli ad elevato contenuto di octacosanolo. Si tratta di un vero e proprio coadiuvante che va a svolgere un’azione benefica sulla normale funzionalità che viene svolta dagli organi a livello cardiovascolare.

Come è stato messo in evidenza più volte da parte della letteratura scientifica, l’octacosanolo ha la particolare capacità di favorire il trofismo muscolare normale del cuore. In questo senso, uno dei principali effetti benefici è indubbiamente quello di portare a diminuire i tempi di recupero in tutti quei cavalli che sono soliti affrontare degli sforzi fisici notevoli.

All’interno di tale prodotto troviamo vitamina E, oltre ovviamente all’octacosanolo, che permette di mantenere sempre un buon livello di produzione di energia, ma anche di conservare un buon metabolismo. Quindi, è un supplemento alimentare che torna utile, nello specifico, per abbassare lo stress ossidativo, incrementando di conseguenza la capacità di resistenza nei confronti della fatica.