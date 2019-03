Hellebior Biorama, ottimo prodotto per il rilassamento articolare nei cavalli

Tra i migliori prodotti che si possono trovare sul mercato per svolgere un’azione rilassante sulle articolazioni del cavallo troviamo indubbiamente Hellebior Biorama. Si tratta di un prodotto particolarmente diffuso e apprezzato in commercio, proprio per via delle sue notevoli ed efficaci proprietà terapeutiche.

Hellebior Biorama, prodotto molto diffuso e apprezzato

Hellebior Biorama, quindi, viene utilizzato piuttosto di frequente dopo gare e allenamenti particolarmente intensi. Insomma, può tornare utile in tutti quei casi in cui serve dare nuovo “smalto” alle articolazioni dei cavalli, quando sono pesantemente affaticate per colpa degli alti ritmi che sono stati sostenuti durante la competizione.

Le proprietà

Tra le principali proprietà benefiche di questo prodotto troviamo quelle dei vari componenti. In modo particolare, l’estratto di arnica si caratterizza per svolgere una specifica attività di antinfiammatorio locale. L’estratto di asclepias, invece, va ad agire direttamente sui microtraumi che colpiscono le articolazioni.

Le altre proprietà benefiche

L’estratto di ornithogalum va a svolgere un’azione antidolorifica a livello locale, mentre l’estratto di Curcuma riesce a garantire un’attività tipicamente antiflogistica e, al tempo stesso, va anche a proteggere in maniera più efficace il parenchima epatico. Interessante anche l’azione dell’estratto di Rubus, che riesce a garantire lo svolgimento di un’azione antinfiammatoria a livello articolare.

La stanchezza post allenamento

Come detto, dopo aver affrontato degli allenamenti particolarmente intensi, questo coadiuvante nel rilassamento articolare del cavallo riesce ad essere estremamente efficace. Inoltre, la presenza degli estratti di Ulmus e Verbena è davvero importante, dal momento che permette di curare in maniera esemplare i crampi. Non solo, dal momento che è d’aiuto anche per trattare affaticamenti, lesioni a livello muscolare e stanchezza per via di un numero eccessivo di allenamenti.

Come si utilizza

Questo prodotto si applica in modo molto semplice. Il contenuto di tutta la confezione, infatti, deve essere lievemente frizionato sulle varie zone di agopuntura dell’articolazione. Mediante gli estratti floreali che sono presenti nel prodotto e la digitopressione svolgono proprio l’attività rilassante nelle articolazioni del cavallo. Si consiglia sempre di agitare bene prima dell’uso.

In commercio

Sul mercato Hellebior Biorama si può trovare in un flacone da 50 ml monodose. Si tratta di un prodotto fitoderivato, che viene prodotto e confezionato direttamente in Italia. Si suggerisce, come sempre, di conservare questo coadiuvante del rilassamento articolare nei cavalli in un luogo asciutto e fresco, lontano da luci di calore. Qui potrete trovarlo ad un prezzo molto interessante e scontato.