HCK Plus, l’ideale per rinforzare i vasi capillari delle vie respiratorie

Sono tanti i casi in cui la cura dei cavalli prevede l’utilizzo di farmaci o prodotti specifici. Reintegrare la loro struttura dopo uno sforzo fisico intenso, oppure favorire il corretto sviluppo muscolare. In altri casi, invece, si tratta dell’unica soluzione a disposizione per poter curare con efficacia delle problematiche che altrimenti potrebbero sfociare in qualcosa di molto grave.

HCK Plus, quali sono i vantaggi

Tra i rischi più importanti per la salute di un cavallo troviamo certamente l’emorragia polmonare da sforzo, definita anche con l’acronimo di EIPH. Ebbene, dobbiamo mettere in evidenza come una delle potenziali concause che possono portare a tale situazione è la debolezza congenita dei vasi capillari dell’apparato respiratorio del cavallo.

Contro la debolezza congenita dei vasi capillari

È chiaro che, nel caso in cui si dovesse verificare una debolezza congenita di tale portata, il cavallo deve essere curato in modo immediato ed efficace. Ebbene, un ottimo prodotto per favorire il corretto ristabilimento delle normali condizioni di salute può essere rappresentato proprio da HCK Plus, lanciato sul mercato da Equality.

Un mangime complementare

HCK Plus è stato sviluppato in maniera specifica proprio per svolgere un’attività di prevenzione rispetto alla possibilità che si verifichino delle emorragie. Quindi, questo mangime complementare per cavallo interviene in maniera tale da rendere più forti i vasi capillari delle vie respiratorie, grazie all’influsso combinato dei suoi tre elementi principali.

I tre componenti principali

I tre componenti primari di questo prodotto sono la vitamina C, la vitamina K e l’esperidina. Ebbene, l’azione combinata di tali elementi permette di rinforzare in modo adeguato la parete che protegge i vasi capillari. Inoltre, la presenza anche di un altro componente come la Boswellia Serrata, permette di svolgere un’azione benefica sulla conservazione dell’integrità strutturale dei vasi.

Azione di prevenzione

Come abbiamo detto, la debolezza congenita dei vasi capillari può portare in tanti casi ad un’emorragia polmonare da sforzo, detta anche EIPH. Ebbene, all’interno di HCK Plus troviamo zinco metionina, vitamina C e K che svolgono da azione preventiva di protezione rispetto a tale rischio, diminuendolo notevolmente.

Modalità d’uso

Per quanto riguarda le modalità d’uso, HCK Plus deve essere somministrato nell’ordine dei 30 grammi, ovvero un misurino circa, ogni giorno. In che modo? Semplice, visto che è sufficiente mescolarlo in modo attento e scrupoloso all’interno della razione giornaliera. Ricordiamo come questo prodotto non produce in alcun modo positività ai test anti-doping.