Getway, l’ideale per garantire colostro alternativo per puledri

Una delle più importanti alternative naturali al colostro di cavalla è rappresentato proprio da questo prodotto, denominato Getway. Tra le sue principali caratteristiche, troviamo indubbiamente il fatto di essere stato appositamente realizzato con una formulazione che possa garantire l’immunità passiva al puledro.

Getway riesce a svolgere un’azione di immunità passiva nei confronti del puledro in tutti quei casi in cui il colostro materno non gli arriva in quantitativi sufficienti per il suo corretto sostentamento, oppure quando quest’ultima operazione è naturalmente non praticabile. Succede, ad esempio, qualora la fattrice sia defedata dopo aver sopportato un parto piuttosto complicato, oppure debba affrontare delle problematiche di mastite.

Può succedere anche che la fattrice sia esclusivamente una primipara che non abbia un sufficiente quantitativo di colostro. Inoltre, Getway viene suggerito anche in tutti quei puledri che soffrono di acidosi respiratoria dopo essere stati partoriti, oppure che soffrono di una costituzione particolarmente debole per colpa di alcuni fattori di consanguineità.