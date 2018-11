Gastrocure, ottimo prodotto per proteggere la mucosa gastrica dei cavalli

Il vostro cavallo ha ultimamente spesso problemi di stomaco? Allora il veterinario potrebbe ritenere necessario utilizzare un prodotto con l’obiettivo di garantire un’adeguata protezione alla mucosa dello stomaco. E, al contempo, rendere più forte e resistente il cavallo nei confronti di tutte le conseguenze negative dello stress a cui spesso viene sottoposto. Uno dei migliori prodotti sotto questo punto di vista è sicuramente Gastrocure.

Gastrocure, proteggere la mucosa dello stomaco

Una delle principali caratteristiche di Gastrocure è proprio quella di garantire un’adeguata protezione alla mucosa dello stomaco. In che modo? Svolgendo un’attività che mira a conservare il pH gastrico, che viene sorretta da componenti tampone che, insieme alle fibre naturali particolarmente ricche di mucillagini, permettono di realizzare un gel viscoso in grado di trasmettere un determinato livello di protezione.

Importante nelle cure a base di farmaci

Sono proprio questi i motivi per cui spesso e volentieri questo prodotto viene sfruttato nei trattamenti base di farmaci per curare l’EGUS (ovvero l’Equine Gastric Ulcer Syndrome). Con Gastrocure l’obiettivo è quello di allungare nel tempo la protezione gastrica nel caso si verificasse qualsiasi tipo di stress, come ad esempio nel caso in cui il cavallo dovesse essere sottoposto a trattamenti a base di farmaci che, a livello potenziale, potrebbero apportare dei danni all’apparato gastrico. Gli stati di stress possono derivare anche da dei cambiamenti nell’alimentazione, così come delle gare e della scuderia di riferimento.

Il dosaggio corretto

Con dei cavalli che pesano tra 500 e 600 chili, bisogna usare Gastrocure per 10 giorni di fila con un dosaggio pari a 170 grammi al giorno. Poi, ancora per una decina di giorni alla metà di tale dosaggio (ovvero intorno agli 85 grammi al giorno). Per i cavalli che pesano fino ad una soglia massima di 300 chili, invece, tutti i dosaggi riportati in precedenza vanno modificati. Chiaramente il dosaggio deve essere suddiviso in base al quantitativo di pasti che vengono dati al cavallo.

Ulteriori informazioni

La durata del trattamento con Gastrocure varia in base anche alla decisione del veterinario, che può decidere di prolungarla. Nel momento in cui si si somministra questo prodotto, è necessario prestare la massima attenzione a mischiarlo in maniera precisa con l’alimento, mettendo a disposizione del cavallo anche tanta acqua.

Come è composto

Gastrocure è un prodotto che viene realizzato con erba medica, idrossido di magnesio, metil sulfonil metano, olio e grassi vegetali (sostanzialmente olio di soia), panello di semi di soia, carbonato di calico e saccarosio.