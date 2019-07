Flogestina per cavalli: un’ottima pasta defaticante e antinfiammatoria

Il vostro cavallo ha subito una serie di infortuni nell’ultimo periodo, non solo durante gli allenamenti, ma anche nel corso delle varie gare? Spesso e volentieri ha la necessità di recuperare dopo degli sforzi fisici importanti, altrimenti gli infortuni possono riacutizzarsi in men che non si dica.

Tra i migliori prodotti che sono stati realizzati appositamente per il recupero dei tendini e dei muscoli di un cavallo troviamo Flogestina rosa. È una di quelle paste che hanno un costo notevole, ma che si può trovare anche ad un prezzo notevolmente scontato a questo link. Interessante notare come potrete sfruttare un prezzo estremamente vantaggioso sia nella versione da 1 kg che, soprattutto, in quella da 4 kg, dove c’è un risparmio di quasi il 50%.

Questo prodotto non è altro che una pasta antiflogistica che presenta una spiccata azione defaticante e in grado di combattere le infiammazioni. Per questa ragione, viene suggerita in tutti quei cavalli che devono recuperare da degli infortuni che hanno colpito dei tendini oppure dei muscoli, oppure che hanno bisogno semplicemente di recuperare dopo un periodo di grande stress e di intensi allenamenti.

Flogestina per cavalli è indicata in modo particolare dopo degli sforzi particolarmente intensi, dal momento che svolge una vera e propria azione di sollievo nei confronti della muscolatura e dei legamenti dei cavalli. Inoltre, ha il vantaggio di poter essere applicata non solamente sugli arti, ma anche direttamente sulla schiena.