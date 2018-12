ECO Shampoo Protettivo, proteggere il manto del cavallo dagli insetti

La cura di un cavallo non è semplice come si potrebbe pensare. Servono molto impegno e attenzione, anche in virtù del fatto che bisogna sempre considerare non solamente quello che mangia, ma anche la protezione nei confronti di possibili agenti esterni che possano causargli dei danni.

ECO Shampoo Protettivo, cura e protezione del cavallo

Esistono diversi prodotti che sono presenti sul mercato che danno una mano nella cura e nella protezione del cavallo da questo punto di vista. Tra quelli maggiormente indicati per la protezione del cavallo rispetto alla fastidiosa presenza e azione degli insetti, troviamo senza ombra di dubbio ECO Shampoo Protettivo.

Barriera difensiva contro mosche e altri insetti

Si tratta di un prodotto che viene impiegato proprio per aumentare le barriere difensive del cavallo nei confronti delle mosche, ma anche delle zanzare, tafani e tanti altri insetti. Prima di tutto, è bene sottolineare come sia uno shampo in tutto e per tutto atossico. Infatti, non provoca alcun tipo di conseguenza irritante direttamente sulla cute del cavallo e non danneggia in alcun modo il suo pelo.

Come è composto

ECO Shampoo Protettivo si caratterizza per avere una formulazione del tutto specifica. Infatti, mantiene sulla pelle del cavallo una sorta di pellicola protettiva che va a diffondere in maniera progressive le sue essenze. In questo modo, l’effetto finale che viene liberato viene prolungato nel tempo.

Uno shampoo atossico

Come abbiamo, detto si tratta di uno shampoo in tutto e per tutto atossico. Infatti, è stato composto a base di olio essenziale di citronella, olio essenziale di rosmarino, eccipienti e olio essenziale di geranio. Insomma, un prodotto naturale che ha come scopo quello di aumentare la protezione della pelle del cavallo nei confronti degli insetti.

Come si usa

Utilizzare questo prodotto è davvero molto semplice. La prima cosa da fare è quella di usarlo per bagnare interamente il mantello del cavallo. È importante che non venga dimenticata né la coda e nemmeno la criniera. Di conseguenza, poi sarà necessario usare un adeguato quantitativo di shampoo, frizionando in modo tale da ricavare una notevole schiuma.

Come utilizzare il prodotto

In seguito all’ottenimento dell’abbondante schiuma, ecco che si dovrà attendere qualche minuto, lasciando che il prodotto agisca. A questo punto si dovrà provvedere ad effettuare il risciacquo. Poi sarà necessario eliminare tutta l’acqua in eccesso dal mantello del cavallo: per svolgere questa operazione si potrà impiegare una stecca per il sudore, strizzando poi attentamente sia la coda che la criniera.