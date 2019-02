I-Duro, un mangime complementare adatto ai cavalli da endurance

Sappiamo molto bene come ci siano cavalli dedicati esclusivamente alle gare da resistenza: è chiaro come la cura e l’attenzione nei loro confronti debba essere differente rispetto a quelli per cui c’è bisogno di lavorare sullo sprint e sull’esplosività.

I-Duro, utile per aumentare la resistenza

Esistono diversi prodotti che possono tornare utili al cavallo per incrementare la propria resistenza e uno di questi è certamente I-Duro. Si tratta di un mangime complementare che è in grado di garantire un adeguato supporto alle prestazioni del cavallo da endurance. Una delle principali caratteristiche di tale prodotto è quella di dare una mano a limitare il più possibile l’affaticamento, ma anche sveltire i tempi di recupero.

A cosa serve

I-Duro può essere utilmente impiegato per dare una mano proteggere l’organismo del cavallo rispetto al potenziale stress di carattere ossidativo che potrebbe insorgere spesso. Per questo, è da rimarcare la composizione di questo mangime complementare, a base di antiossidanti, aminoacidi essenziali e solforati.

Come è composto

Interessante notare anche la presenza degli acidi grassi polinsaturi, che sono decisamente importanti dal momento che garantiscono un buon apporto energetico, che va proprio a svolgere un’azione benefica sul miglioramento delle performance sulla resistenza del cavallo. Di conseguenza, si noteranno risultati più efficaci quando deve affrontare delle distanze piuttosto lunghe.

Vitamine e altre sostanze preziose

Questo mangime complementare comprende al suo interno numerose vitamine, pro-vitamine e anche tante altre sostanze che riescono a garantire un effetto simile. Riesce ad apportare, inoltre, emicellulosa, ovvero fibra solubile, maltodestrine, lecitina di soia ed L-Carnitina.

Come si deve somministrare

Come ogni altro prodotto che deve essere integrato all’interno della dieta, è chiaro sia fondamentale prestare la massima attenzione nella scelta dei dosaggi. Quindi, seguire le corrette istruzioni rende più efficace la sua azione benefica. Quindi, si consiglia di usare 3 chilogrammi di questo mangime complementare ogni giorno insieme a dei foraggi di notevole qualità.

Dove acquistarlo

I-Duro è un mangime, che come abbiamo detto, si prospetta particolarmente utile per tutti quei cavalli che sono chiamati a notevoli sforzi fisici da mantenere nel tempo. Reperirlo sul mercato è davvero molto semplice, ma acquistarlo online lo è ancora di più: disponibile sempre in un sacco da 20 chilogrammi di pellet, ecco il link dove poter completare l’acquisto ad un prezzo scontato rispetto ai 37,80 euro tradizionali.