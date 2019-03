Clytox Gocce Oculari, soluzione fisiologica adatta anche ai cavalli

Siete alla ricerca di una soluzione fisiologica che possa essere la migliore soluzione quando si tratta di pulire quella particolare area perioculare che tanti problemi può dare a numerosi animali? Ebbene, la zona perioculare può essere oggetto di numerosi fastidi, non solamente durante la stagione estiva, ma lungo tutto l’anno.

Clytox Gocce Oculari, prodotto utile ed efficace

Anche nei cavalli, quindi, ci può essere la necessità di disporre di un prodotto del genere. Clytox Gocce Oculari, da questo punto di vista, è una delle soluzioni fisiologiche più efficaci che sono presenti in commercio, per tanti motivi. Prima di tutto per via del fatto che è isotonica e tamponata, al suo interno si trovano anche estratti vegetali che garantiscono diverse proprietà benefiche.

I principali benefici

Tra le principali attività benefiche per il cavallo svolte da Clytox Gocce Oculari troviamo certamente quella antisettica, antiallergica, antinfiammatoria, ma anche decongestionante e pure lenitiva. Insomma, si tratta di un prodotto che si può tranquillamente usare per pulire gli occhi, ma anche per curare e trattare lo scolo oculare, così come per diminuire il rossore degli occhi.

Come è composto

Clytox Gocce Oculari è un prodotto che presenta diversi componenti molto importanti per la pulizia della zona perioculare. Tra i vari elementi al suo interno troviamo la camomilla, al cui interno c’è lo gaiazulen, una sostanza particolarmente importante dal punto di vista antinfiammatorio e dall’azione anche anti-allergica. La calendula, invece, può vantare diverse sostanze che hanno tipicamente un’azione curativa.

Quando può essere usato

Inoltre, oltre agli usi sopra descritti, può essere impiegato in modo molto efficace anche per combattere la congiuntivite allergica, così come la secchezza oculare e pure per diminuire la colorazione del pelo che cresce e si trova tutto intorno alla base degli occhi.

Come si deve utilizzare

Questo prodotto deve essere impiegato, chiaramente, in base alle disposizioni del veterinario. Di conseguenza, si può impiegare da un minimo di 2-3 volte a settimana, fino a toccare una soglia massima che può essere anche una somministrazione giornaliera, ma ovviamente solo in caso di forte necessità.

Come si applica

Per poter pulire in maniera più efficace possibile questa soluzione fisiologica serve qualche piccolo accorgimento. La prima cosa da fare, precedentemente all’applicazione della soluzione fisiologica, è quella di pulire con grande cura la parte perioculare. Poi, usando un batuffolo di cotone leggermente inumidito con Clytox, si possono eliminare sia le impurità che eventuali crosticine. Se volete comprarlo, qui lo potete trovare a prezzo scontato nel formato da 125 ml.