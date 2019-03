Broncum Respiro Polvere, alimento complementare per cavalli da competizione

I cavalli da competizione, spesso e volentieri, hanno la necessità di essere trattati in maniera specifica anche per quanto riguarda l’alimentazione. Sul mercato ci sono numerosi prodotti che possono permettere al cavallo di raggiungere un ottimo stato psico-fisico e, di conseguenza, migliorare le proprie prestazioni.

Broncum Respiro Polvere, l’ideale per i cavalli da competizione

Tra i prodotti più utilizzati come alimenti complementari per cavalli troviamo certamente Broncum Respiro Polvere. Si tratta di un mangime che consente di ottenere un netto miglioramento della funzionalità legata all’apparato respiratorio. Tutto merito dell’attività mucoregolatrice che viene garantita dalla N-Acetil Cisteina.

Funzione mucoregolatrice

Si tratta, come già detto, di un prodotto appositamente realizzato per tutti i cavalli da competizione. Proprio per via dell’azione regolatrice del muco che è in grado di svolgere, questo alimento complementare rappresenta un’ottima soluzione per andare a rimuovere tutti quei muchi che sono presenti in eccesso nel cavallo.

La propoli

Un altro vantaggio di puntare su Broncum Respiro Polvere è indubbiamente quello di presentare all’interno dei suoi componenti anche la propoli. Perché è un punto di forza? Semplice, per via del fatto che questa sostanza è in grado di favorire il mantenimento del benessere del sistema respiratorio del cavallo, soprattutto perché va a ridurre notevolmente che si formino delle infezioni. La presenza della polpa disidratata di maracuja al suo interno, inoltre, fa in modo che questo mangime diventi particolarmente appetibile per il cavallo.

Come è composto

All’interno di questo prodotto troviamo tutta una serie di sostanze mirate per favorire l’azione benefica sull’attività respiratorio. Broncum Respiro Polvere, infatti, è un mangime a base di destrosio, N-Acetil Cisteina, amido di mais, vitamina C, maracuja, polpa disidratata, aroma di maracuja, silica organica e propoli.

Altre caratteristiche

Uno dei principali vantaggi di somministrare questa polvere ai cavalli da competizione è certamente quello di essere in grado di pulire con efficacia la zona polmonare. Come detto, l’attività mucoregolatrice permette di fare il salto di qualità dal punto di vista delle prestazioni respiratorie del cavallo durante le gare. Si tratta di un prodotto che viene tollerato senza particolari problemi dal cavallo e non rientra tra le sostanze dopanti.

Come si somministra

In commercio si trova nella versione da 600 grammi. Per quanto riguarda le modalità di somministrazione, invece, si consiglia di limitare l’uso di questo prodotto ad un misurino al giorno. In sostanza, sono qualcosa come 30 grammi di polvere al giorno, per un periodo compreso tra 5 e 10 giorni, sempre consecutivi. Si scioglie in acqua oppure direttamente sulla razione, andando ad inumidire la biada. Ecco il link per acquistarlo a prezzo scontato.