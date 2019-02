Pushup, un supplemento di energia ideale per i cavalli atleti

Uno dei migliori supplementi energetici presenti in commercio per quanto riguarda le più svariate esigenze dei cavalli risponde certamente al nome di Pushup. Si tratta di un prodotto che ha il grande pregio quello di consentire di ottimizzare lo sforzo dal punto di vista atletico e il conseguente recupero, specialmente dopo delle gare, piuttosto che degli allenamenti piuttosto intensi.

Pushup e creatina

Pushup è un prodotto particolarmente diffuso, anche per via della sua composizione. Infatti, può contare sulla presenza di un elemento come la creatina. Si tratta del solo composto ad elevato carico energetico che ha la capacità di portare ad un incremento della concentrazione di ATP all’interno del muscolo.

La taurina

Pushup non permette di integrare solamente la creatina, ma anche la taurina, molto somigliante alla prima dal punto di vista vitaminico. Si tratta di una sostanza importante perché va a favorire e migliorare la contrattilità muscolare, proteggendo anche le fibre muscolari e scongiurando il pericolo di formazione di microlesioni.

Gli aminoacidi ramificati BCAA

Infine, questo prodotto presenta al suo interno anche degli aminoacidi ramificati BCAA. Un’integrazione del genere è di estrema importanza in riferimento al cavallo atleta, dal momento che a quest’ultimo servono delle masse muscolari veramente importanti, sia dal punto di vista della potenza che della resistenza.

Le principali proprietà

Tra le principali proprietà di questo prodotto denominato Pushup troviamo certamente il fatto di rendere più semplice e ottimizzare la crescita dei muscoli del cavallo. Inoltre, è molto importante anche per incrementare l’apporto energetico legato direttamente al muscolo scheletrico. Inoltre, è in grado di garantire una riduzione dei tempi di recupero. Infine, riesce a favorire anche una migliore resistenza rispetto agli sforzi nel corso dei vari allenamenti.

Come si deve usare in modo corretto

Bisogna sottolineare come Pushup è uno di quei prodotti che non vanno usati in maniera eccessiva. Innanzitutto, si riferisce a dei cavalli sportivi durante la fase di allenamento. In questo caso, il dosaggio consigliato è quello pari a due buste al giorno, da somministrare una volta al mattino e una volta alla sera, nel corso dell’intera fase di allenamenti.

In commercio e prezzo

In commercio si può trovare in una pratica scatola: al suo interno si trovano la bellezza di 40 buste, che contengono 25 grammi di polvere solubile ciascuna. Il prezzo si aggira intorno ai 120 euro, ma si può trovare anche scontato a questo link: un prezzo veramente interessante e importante, da cogliere al volo!