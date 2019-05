4Protect, il prodotto migliore per proteggere il sistema immunitario del cavallo

Tutti quei cavalli che sono soliti affrontare gare e allenamenti vengono sottoposti a dei periodi di forte stress, in cui ovviamente serve reintegrare tutti i vari liquidi ed energie che vengono lasciate per strada. Ecco spiegato il motivo per cui l’obiettivo deve essere quello di prevenire tutti i vari possibili infortuni.

4Protect cavalli, l’ideale per il sistema immunitario

Uno dei sistemi più efficaci per svolgere questa azione di prevenzione è indubbiamente quello di proteggere nel migliore dei modi il sistema immunitario dei cavalli. Uno dei prodotti che si possono utilizzare più di frequente risponde al nome di 4Protect.

Azione sinergica

4Protect è stato recentemente sviluppato in una nuovissima combinazione che offre al cavallo la possibilità di conservare sempre un ottimo sistema immunitario. Gli ingredienti di cui è composto, infatti, riescono a garantire un’attività combinata e sinergica il cui primo scopo è senz’altro quello di rafforzare le prime linee difensive.

Per cosa può essere usato

Quindi, 4Protect può essere utilizzato per garantire un adeguamento sostegno al sistema immunitario del cavallo, soprattutto nel caso in cui debba affrontare dei periodi di stress prolungato. È un ottimo prodotto anche quando c’è da proteggere la fattrice durante la fase di gravidanza, ma anche nel corso dell’attività di allattamento del puledro. Infine, si può sfruttare anche nel corso della fase di crescita del puledro.

Gli ingredienti

4Protect mette a disposizione un mix di ingredienti notevole, che puntano soprattutto ad avere un effetto benefico finale sul cavallo. Al suo interno troviamo la polvere d’uovo, che riesce a svolgere un’attività benefica sull’intestino, grazie alla notevole presenza di immunoglobuline Y. Da evidenziare anche la presenza della glucosamina, che svolge un’azione di connessione tra le varie cellule epiteliali della mucosa.

Altri elementi

All’interno di questo prodotto troviamo anche ascorbil palmitato con estratti fermentati formati da liquirizia e curcuma: tutti elementi che permettono di svolgere un’ottima azione antiossidante in grado di andare a colpire la diffusione di radicali liberi in eccesso. L’arginina, invece, è un aminoacido di estrema importanza, dal momento che va a regolare il metabolismo dell’azoto.

Il dosaggio

Nel cavallo adulto, si consiglia un dosaggio pari a 30 grammi al giorno. Stesso discorso nella fattrice, in cui però l’assunzione deve avvenire un mese prima che partorisca e nei successivi trenta giorni. Per quanto concerne il puledro o il pony, il dosaggio consigliato è pari a 15 grammi al giorno. Per comprare questo prodotto a prezzo scontato, basta fare click su questo link.